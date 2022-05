Κιλιάν Εμπαπέ: Αποκάλυψε γιατί έμεινε στην Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Κιλιάν Εμπαπέ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος επιθετικός έγινε νούμερο ένα αντικείμενο συζήτησης λόγω της επικείμενης μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο πλευρές φέρεται να είχαν συμφωνήσει προφορικά, ωστόσο το Σάββατο ανακοινώθηκε ότι ο Εμπαπέ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2025.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί, θα λαμβάνει ετησίως 50 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει άλλα 130 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους υπογραφής. Επίσης, ο Εμπαπέ θα έχει τα δικαιώματα της εικόνας του στο 100%. Ακόμη, θα έχει λόγο στις αποφάσεις του συλλόγου που αφορούν τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή αλλά και τους παίκτες που θα αποκτηθούν ή θα αποχωρήσουν.

«Δεν θα υπερβώ ποτέ τον ρόλο μου ως ποδοσφαιριστής» τόνισε ο Εμπαπέ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.

«Το πρότζεκτ άλλαξε» υπογράμμισε ο Γάλλος ποδοσφαιριστής για την απόφασή του να μείνει στην Παρί. «Όλοι ξέρουν ότι πέρυσι ήθελα να φύγω. Είχα τη βαθιά πεποίθηση ότι ήταν η καλύτερη απόφαση εκείνη τη στιγμή» είπε ο Εμπαπέ εξηγώντας στη συνέχεια τους λόγους που τον έκαναν να αλλάξει γνώμη.

«Υπάρχει ένα αθλητικό πλαίσιο και επίσης ένα ιδιωτικό, ένα πλαίσιο που λέει ότι είμαι Γάλλος, είναι η χώρα στην οποία θέλω θα ζήσω, στην οποία θέλω να γεράσω, είναι η χώρα μου. Υπάρχει αυτή η συναισθηματική πλευρά και επίσης το πρότζεκτ έχει αλλάξει. Ο σύλλογος θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα. Η ιστορία μου εδώ δεν έχει τελειώσει» σημείωσε σχετικά.

«Επικεντρώνομαι στο νέο πρότζεκτ. Τι θα συμβεί στο μέλλον, δεν ξέρω. Αποφάσισα την περασμένη εβδομάδα, αλλά ήθελα να τηλεφωνήσω στον Φλορεντίνο Πέρεθ, τον πρόεδρο της Ρεάλ, για να του πω τα νέα από σεβασμό στο πρόσωπό του. Ήθελα να αφιερώσω χρόνο για να κάνω την καλύτερη δυνατή επιλογή. Δεν έχω πρόβλημα με την πίεση, τη βιώνω από τα 14 μου. Ήταν δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν επιλογή μου» συμπλήρωσε ο Γάλλος σούπερ σταρ.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ακόμη ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν: «Ναι, μιλήσαμε με τον Μακρόν, μου έδωσε καλές συμβουλές. Ανταλλάσσαμε συχνά μηνύματα. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τον ενημέρωσα για την απόφασή μου. Μου είπε ότι ήταν πολύ χαρούμενος και πως αυτά ήταν εξαιρετικά νέα για τη χώρα».

🇫🇷⚽ #Mbappé had been expected to move to Madrid as his existing contract with #PSG reached its end, having been targeted by the Spanish giants ever since he was a young teenager @FirasElEchi10 gave us his analysis ⤵️ pic.twitter.com/69b706ryQ1

— FRANCE 24 English (@France24_en) May 23, 2022