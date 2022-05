Τσάμπιονς Λιγκ: Με μήνυμα για την ειρήνη η μπάλα του τελικού

Η UEFA παρουσίασε τη μπάλα του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η μπάλα είναι λευκή με ασημί αστέρια και έχει τη λέξη «ειρήνη» γραμμένη στα αγγλικά και τα ουκρανικά. Στον τελικό της 28ης Μαΐου θα αναμετρηθούν η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τελικός ήταν αρχικά προγραμματισμένος για την Αγία Πετρούπολη. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η UEFA μετέφερε την έδρα του μεγάλου αγώνα στο Παρίσι.

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει τιμωρήσει όλες τις ρωσικές ομάδες (Εθνικές και συλλόγους) με αποκλεισμό ενός χρόνου.

The official #UCLfinal match ball is here 🤩#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022