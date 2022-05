Premier League: Προπονητής της χρονιάς ο Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ αναδείχτηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν για το πρωτάθλημα της Premier League.

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ πήρε βραβείο από τη Λίγκα αλλά και από την Ένωση προπονητών, που τον ανέδειξε καλύτερο της χρονιάς. Οι «Reds» έμειναν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος πίσω από τη Σίτι χάνοντας τον τίτλο με έναν βαθμό.

Η ομάδα του Κλοπ έχει μπροστά της μία ακόμη πρόκληση αφού κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Παρίσι.

«Είναι μεγάλη τιμή σε μία τρελή σεζόν. Την τελευταία αγωνιστική μόνο δύο ματς δεν είχαν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και στα υπόλοιπα παίζονταν τα πάντα. Δεν ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα για εμάς αλλά το έχουμε αφήσει πίσω. Όταν κερδίζεις ένα τέτοιο βραβείο, είτε είσαι ιδιοφυΐα είτε έχεις το καλύτερο προπονητικό επιτελεί στον κόσμο, και εγώ είμαι εδώ με το επιτελείο μου, ξέρετε πόσο πολύ τους εκτιμώ» σημείωσε ο Γιούργκεν Κλοπ κατά τη βράβευσή του.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε στον Κλοπ το βραβείο της Ένωσης προπονητών, το οποίο φέρει το όνομά. «Του είπα πριν από 12 χρόνια να πάει σε μία ομάδα με ιστορία. Θα έπρεπε να του πω να πάει στην Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ» αστειεύτηκε ο εμβληματικός Σκωτσέζος.

«Όταν μου τα είπε αυτά, δεν μπορούσα να καταλάβω λέξη» απάντησε ο Γερμανός.

