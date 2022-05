Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ: Οπαδοί της Λίβερπουλ επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο

Με μισή ώρα καθυστέρηση θα ξεκινήσει ο φετινός τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως ανέφερε η επίσημη ενημέρωση της UEFA, η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με το Associated Press, έξω από το γήπεδο γίνονται επεισόδια.

Kickoff in the Champions League final between Liverpool and Real Madrid was delayed by 15 minutes amid fan violence outside the Stade de France in Paris. #UCL https://t.co/KAWtG2ANRi — AP Sports (@AP_Sports) May 28, 2022

Πιο συγκεκριμένα, όπως μαρτυρούν βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, οπαδοί της Λίβερπουλ επιχειρούν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σημειώνεται ότι οι δύο ομάδες έλαβαν περίπου 21 χιλιάδες εισιτήρια.

🚨Around 15 thousands fans with no tickets. [Marca] pic.twitter.com/j40gGhwJgT — BRGoals (@BRGoals) May 28, 2022

Some fans with no tickets got inside the stadium! pic.twitter.com/U8PBe06vqX — BRGoals (@BRGoals) May 28, 2022

Ο Σταν Κόλιμορ, πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και της Εθνικής Αγγλίας, εκφράστηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Ο Κόλιμορ σημείωσε ότι η UEFA είναι ανίκανη.

«Πρώτα ο τελικός του Wembley και τώρα το Stade de France. Η UEFA στάθηκε ανίκανη να διοργανώσει τα μεγαλύτερα event σε διάστημα 12 μηνών. Απλά δεν είναι καλοί» σχολίασε στο twitter ο Σταν Κόλιμορ.