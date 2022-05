Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ: «Οπαδοί της Λίβερπουλ προκάλεσαν το χάος» σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Αθλητισμού

Από οπαδούς της Λίβερπουλ που είχαν πλαστά εισιτήρια ξεκίνησαν τα προβλήματα στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό αθλητισμού. Η Αμελί Ουντέα – Καστερά πρόσθεσε ότι ντόπιοι νεαροί, που επιχείρησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο έκαναν τα πράγματα χειρότερα.

Ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ μεταξύ της Λίβερπουλ και τη Ρεάλ στο Παρίσι ξεκίνησε με καθυστέρηση 36 λεπτών.

Όπως μαρτυρούν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, δεκάδες οπαδοί επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Οι φίλοι της Λίβερπουλ κατηγόρησαν τη γαλλική αστυνομία ότι έκανε χρήση σπρέι πιπεριού αλλά και δακρυγόνων καθώς περίμεναν να μπουν στο γήπεδο.

«Αυτό που συνέβη, πρώτα απ’ όλα, ήταν η μαζική συγκέντρωση των Βρετανών υποστηρικτών της Λίβερπουλ, χωρίς εισιτήρια ή με πλαστά εισιτήρια» είπε η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας στο RTL. «Κάποιος αριθμός νεαρών από την κοντινή περιοχή που ήταν παρόντες προσπάθησαν να μπουν μέσα και ανακατεύθηκαν με το πλήθος» συμπλήρωσε.

Η υπουργός έχει συνάντηση με την UEFA τη Δευτέρα προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην πρωτοφανή καθυστέρηση του τελικού. Σημειώνεται ότι το Παρίσι θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες το 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι το 2023. ­

Η UEFA, κατηγόρησε αρχικά την «καθυστερημένη άφιξη» των φιλάθλων για τα προβλήματα, που οδήγησαν στην καθυστέρηση της έναρξης του τελικού. Όμως η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, που είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση στο Λίβερπουλ και ήταν παρούσα στο Παρίσι, είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών της Λίβερπουλ έφτασε νωρίς στα τουρνικέ και συμπεριφέρθηκε με «υποδειγματικό τρόπο».

Οι οπαδοί μίλησαν για μεγάλες ουρές που σχηματίστηκαν ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

