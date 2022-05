Τσάμπιονς Λιγκ: Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα της σεζόν

Η τεχνική επιτροπή της UEFA ανακοίνωσε την κορυφαία ομάδα της σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Από την ενδεκάδα που ανακοινώθηκε απουσιάζουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι. Στην κορυφαία ομάδα της χρονιά κυριαρχούν οι δύο φιναλίστ, Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ, με τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν υπάρχει ένας παίκτης από την Τσέλσι, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τερματοφύλακας

Αμυντικοί

Μέσοι

Επιθετικοί

👕 UEFA’s Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022