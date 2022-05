Τότεναμ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Πέρισιτς

Παίκτης της Τότεναμ είναι με κάθε επισημότητα ο Ιβάν Πέρισιτς με τον σύλλογο του Λονδίνου να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Ίντερ από το 2015, με διάλειμμα ενός χρόνου (σεζόν 2019-2020) όταν έπαιξε ως δανεικός στη Μπάγερν Μονάχου. Με τους Βαυαρούς κατέκτησε το τρεμπλ.

Ο Πέρισιτς κατέκτησε με την Ίντερ το πρωτάθλημα Ιταλίας την περασμένη σεζόν υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε. Συνολικά στους «νερατζούρι» αγωνίστηκε 254 φορές έχοντας απολογισμό 55 γκολ και 49 ασίστ.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων έχει αγωνιστεί 113 φορές με την Κροατία και έχει πετύχει 32 γκολ. Είχε σημαντικό ρόλο στην πορεία της Κροατίας μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ το 2018.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.

Welcome to Spurs, Ivan! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022