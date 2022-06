Κερτ Ζουμά: Τιμωρήθηκε για κακοποίηση ζώου

Με 180 ώρες κοινωφελούς εργασίας τιμωρήθηκε ο Κερτ Ζούμα για την κακοποίηση της γάτας του.

Στον αμυντικό της Γουέστ Χαμ απαγορεύθηκε επίσης να έχει κατοικίδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο Ζουμά έπεσε στα «μαλακά» αφού ο νέος νόμος προβλέπει ακόμη και φυλάκιση από έξι μήνες έως και πέντε χρόνια!

Ο αδερφός του ποδοσφαιριστή τιμωρήθηκε με 140 ώρες κοινωφελούς εργασίας για συνέργεια.

Τον Φεβρουάριο η εφημερίδα «Sun» δημοσίευσε βίντεο όπου παρουσιαζόταν ο Κερτ Ζουμά να κακομεταχειρίζεται τη γάτα του στο σπίτι του στο Λονδίνο. Ο αδερφός του, που βιντεοσκοπούσε τις βίαιες πράξεις κατά του ζώου, δε σταματούσε να γελάει.

«Θέλω να απολογηθώ για τις πράξεις μου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συμπεριφορά μου, για την οποία μετανιώνω. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη κι από όσους αναστατώθηκαν με το βίντεο και να σας διαβεβαιώσω πως οι δύο γάτες μας είναι υγιείς και σε καλή κατάσταση. Όλη η οικογένειά μου τις αντιμετωπίζει με αγάπη και φροντίδα και το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν κάτι μεμονωμένο, που δεν θα ξανασυμβεί», είχε δηλώσει τότε ο ποδοσφαιριστής.

Premier League footballer Kurt Zouma is ordered to carry out 180 hours’ community service and banned from keeping cats for five years after kicking and slapping his pet in a disturbing home Snapchat video https://t.co/9l7c2xdag4

— Bloomberg (@business) June 1, 2022