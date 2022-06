Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τέλος ο Πογκμπά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πολ Πογκμπά.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν δαπανήσει 105 εκατομμύρια ευρώ για τον αποκτήσουν από τη Γιουβέντους το 2016. Ο 29χρονος Γάλλος αποχωρεί από το Μάντσεστερ έχοντας κατακτήσει ένα Γιουρόπα Λιγκ κι ένα Λιγκ Καπ.

«Ο σύλλογος μπορεί να ανακοινώσει ότι ο Πολ Πογκμπά θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος Ιουνίου, με τη λήξη του συμβολαίου του. Ο Γάλλος είχε μία μακρά σχέση με τη Γιουνάιτεντ, έχοντας ενταχθεί στις ακαδημίες του συλλόγου από τη Χάβρη, σε ηλικία μόλις 16 ετών» αναφέρει η ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου.

Στη δεύτερη θητεία του στη Γιουνάιτεντ, ο Γάλλος χαφ κατέγραψε 226 συμμετοχές και 39 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Πογκμπά είναι κοντά στην επιστροφή του στη Γιουβέντους.

Once a Red, always a Red 🔴

Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022