Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποχώρησε ο Μάτα

Την αποχώρηση του Χουάν Μάτα ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ισπανός είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από την αγγλική ομάδα μετά τους Πολ Πογκμπά και Τζέσε Λίνγκαρντ. Ο Μάτα μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Τσέλσι τον Ιανουάριο του 2014.

Με τους «κόκκινους διαβόλους» κατέκτησε ένα Γιουρόπα Λιγκ, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Λιγκ Καπ και ένα Κομιούνιτι Σιλντ. Συνολικά αγωνίστηκε 285 φορές, έχοντας απολογισμό 51 γκολ.

Ο 34χρονος Ισπανός θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you’ll be missed 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 2, 2022