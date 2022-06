Παρί Σεν Ζερμέν: Αυτή είναι η «μαύρη λίστα» του Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε στη διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν τις εισηγήσεις του για την ομάδα.

Ο Γάλλος ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τον γαλλικό σύλλογο μέχρι το 2025. Ένας από τους όρους είναι να έχει λόγο στις αποφάσεις σχετικά με τη στελέχωση του ρόστερ αλλά και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή.

Σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo» ο Εμπαπέ έχει παραδώσει στη διοίκηση τη λίστα με τα πρόσωπα που δεν επιθυμεί να βρίσκονται στην ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ένας από αυτούς είναι ο προπονητής Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Είναι γνωστό ότι ο Εμπαπέ θα επιθυμούσε να αναλάβει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ωστόσο ο Γάλλος, πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη θέση.

Στη λίστα του Γάλλου σούπερ σταρ βρίσκονται ακόμη 13 συμπαίκτες του. Πρόκειται για τους: Νεϊμάρ, Τίλο Κιερέρ, Γιούλιαν Ντράξλερ, Ντανίλο Περέιρα, Λεάντρο Παρέδες, Άντερ Ερέρα, Λαϊβίν Κουρζαβά, Μάαουρο Ικάρντι, Πάμπλο Σαράμπια, Ίντρισα Γκεγιέ, Χουάν Μπερνάτ, Κολίν Νταγκμπά, Σέρχιο Ρίκο.

