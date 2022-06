Μπαρτσελόνα: Αυτή είναι η νέα της φανέλα

Η Μπαρτσελόνα αποκάλυψε τη φανέλα της νέας σεζόν.

Η βάση της φανέλας και το σορτσάκι είναι σε σκούρο μπλε χρώμα. Στο σημείο του θώρακα βρίσκονται οι κλασικές μπλε και κόκκινες ρίγες.

Στη νέα εμφάνιση της Μπαρτσελόνα κάνει πρεμιέρα και το Spotify ως χορηγός. Η φανέλα είναι εμπνευσμένη από εκείνη του 1992. Τότε οι «μπλαουγκράνα» κατέκτησαν το πρώτο Τσάμπιονς Λιγκ της ιστορίας τους.

Στην καμπάνια για τη νέα φανέλα συμμετέχουν οι Πέδρι, Ανσού Φάτι, Ζεράρ Πικέ και Σέρχιο Μπουσκέτς.

The new Barça kit for the 2022/23 season! 💙❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022