Κ. Ρονάλντο: «Η Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει εκεί που ανήκει»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει σύντομα στις κατακτήσεις τίτλων.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ομάδα αλλά και την έλευση του Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε ότι έχει ακόμη κίνητρο να παίζει ποδόσφαιρο και αποθέωσε τον Ολλανδό προπονητή.

«Πιστεύω ότι η Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει εκεί που ανήκει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να προσπαθήσουμε να κερδίζουμε πρωταθλήματα και τίτλους. Όπως είπα πριν κάποιες φορές παίρνει χρόνο αλλά συνεχίζω να το πιστεύω. Τα ρεκόρ έρχονται με φυσικό τρόπο. Δεν τα ακολουθώ, εκείνα με ακολουθούν, οπότε είναι καλό. Είναι ακόμα το κίνητρό μου για να συνεχίζω. Να δουλεύω σκληρά. Ακόμα αγαπάω το πάθος του παιχνιδιού. Και φυσικά η Γιουνάιτεντ και οι συμπαίκτες μου με βοηθήσαν τους εκτιμώ όλους», είπε αρχικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έρικ Τεν Χαγκ: «Του εύχομαι τα καλύτερα. Είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι – όχι μόνο οι παίκτες αλλά και οι οπαδοί. Του εύχομαι τα καλύτερα και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα κερδίσουμε τρόπαια. Ξέρω ότι έκανε φανταστική δουλειά στον Άγιαξ και είναι ένας έμπειρος προπονητής, αλλά χρειάζεται να του δώσουμε χρόνο και κάποια πράγματα χρειάζεται να αλλάξουν».

«Ήμουν χαρούμενος που επέστρεψα σε έναν σύλλογο που πραγματικά ανέβασε την καριέρα μου. Ήταν ωραίο να νιώσω τους οπαδούς, η ευτυχία τους ήταν μεγάλη. Ήμουν και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε για την επιστροφή του στην αγγλική ομάδα.

🗣️ “I wish him the best and let’s believe that we’re going to win trophies.” @Cristiano shares his thoughts on Erik ten Hag, the club’s incredible support and pre-match nerves ahead of his United return in an unmissable episode of Player Diaries 👀#MUFC | #BringingYouCloser pic.twitter.com/I4ghf0YMuf

— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2022