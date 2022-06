Άρσεναλ: Τέλος ο Λακαζέτ

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Άλεξ Λακαζέτ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή ολοκληρώνεται τέλος του μήνα και δεν πρόκειται να ανανεωθεί. Ο 31χρονος Γάλλος επιθετικός εντάχθηκε στην Άρσεναλ από τη Λυών έναντι 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην πενταετία που αγωνίστηκε στους «κανονιέρηδες» κατέκτησε ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Κομιούνιτι Σιλντ. Ακόμη, συμμετείχε στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ το 2019.

Συμμετείχε σε 206 αγώνες σε όλες τις διοργάνωσεις με συγκομιδή 71 γκολ και 36 ασίστ. Φέτος είχε 6 γκολ και 8 ασίστ σε 36 εμφανίσεις με τη φανέλα των κανονιέρηδων.

Ο Λακαζέτ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δημοσιεύματα του εξωτερικού τον φέρνουν κοντά στην επιστροφή στη Λυών.

🔥 For the 206 games and 71 goals

💪 For your dedication to The Arsenal

Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @LacazetteAlex ❤️

— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2022