Ρολάν Γκαρός: Εγκατέλειψε ο Ζβέρεφ, στον τελικό ο Ναδάλ

Ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός αφού ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αποχώρησε από τον ημιτελικό λόγω τραυματισμού.

Ο Γερμανός αποχώρησε από το κορτ με αμαξίδιο αφού είχε πρόβλημα με τον δεξιό του αστράγαλο λίγο πριν το τάι μπρέικ του δεύτερου σετ. Το πόδι του χρυσού Ολυμπιονίκη του Τόκιο γύρισε στο 12ο game του δεύτερου σετ στην προσπάθειά του να επιστρέψει μία μπάλα του Ναδάλ.

Ο Ζβέρεφ, λίγη ώρα μετά το ιατρικό τάιμ άουτ που πήρε, μπήκε στο κορτ με πατερίτσες και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Ο ημιτελικός για τον Γερμανό ολοκληρώθηκε άδοξα.

Μέχρι εκείνο το σημείο είχε δώσει μία μεγάλη «μάχη» με τον Ράφα τριών ωρών σε έναν πολύ ωραίο ημιτελικό. Ο Ναδάλ θα διεκδικήσει τον 22ο Grand Slam τίτλο του και 14ο στο Παρίσι.

Ο Ισπανός περιμένει τον αντίπαλο του στον τελικό από το ζευγάρι του Τσίλιτς με τον Ρουντ.

Ο Ζβέρεφ προηγήθηκε με μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του αγώνα. Ο Γερμανός διατήρησε το σερβίς του μέχρι το 8ο γκέιμ όπου ο Ναδάλ απάντησε για το 4-4. Ο Ισπανός είχε τρεις ευκαιρίες να κλείσει το πρώτο σετ αλλά ο Ζβέρεφ κράτησε για το 5-5 οδηγώντας το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Γερμανός, χρυσός Ολυμπιονίκης, προηγήθηκε με τρία μίνι μπρέικ και είχε τετραπλό σετ πόιντ (2-6) αλλά ο Ναδάλ ισοφάρισε και κατέκτησε το σετ στην τρίτη του ευκαιρία στο τάι μπρέικ.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε με πανομοιότυπο τρόπο. Οι δύο τενίστες βρήκαν σερί μπρέικ κι έτσι όλα θα κρίνονταν και πάλι στο τάι μπρέικ. Ωστόσο σε εκείνο το σημείο, ο τραυματισμός του Ζβέρεφ ανέτρεψε τα δεδομένα.

