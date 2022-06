Ρολάν Γκαρός: Ο Ράφα Ναδάλ κατέκτησε τον τίτλο

Ποιος να συγκριθεί μαζί του! Ο Ράφα Ναδάλ επικράτησε με 6-3, 6-3, 6-0 του Κάσπερ Ρουντ και κατέκτησε το 14ο Ρολάν Γκαρός στην καριέρα του.

Αυτός είναι ο 22ος Grand Slam τίτλος για τον Ισπανό τενίστα. Ο Ναδάλ έχει δύο περισσότερους major τίτλους από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ναδάλ έφτασε τις 112 νίκες στο χωμάτινο major, αριθμός που φανερώνει την απόλυτη κυριαρχία του Ισπανού, που όμοιά της δύσκολα βρίσκει κανείς στην ιστορία των σπορ. Ο τελικός απέναντι στον Ρουντ ήταν ιδιαίτερος αφού η παρουσία του Ρότζερ Φέντερερ στη γαλλική πρωτεύουσα για τον τελικό, πυροδότησαν φήμες ότι αυτός θα ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ισπανού.

Ο Ναδάλ έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, αποκλείοντας στα προημιτελικά τον Τζόκοβιτς και έχοντας θέμα τραυματισμού στο πόδι του μετά το τουρνουά Masters της Ρώμης.

Μετά από τρία διαδοχικά μπρέικ (δύο ο Ισπανός, ένα ο Ρουντ) ο Ναδάλ προηγήθηκε με 4-1 στο πρώτο σετ. Ο Νορβηγός κράτησε στη συνέχεια το σερβίς, χωρίς να φανεί απειλητικός προς τον Ναδάλ που έκλεισε το σετ στο 6-3.

Ο Ρουντ προηγήθηκε με μπρέικ στο δεύτερο σετ αλλά ο Ισπανός απάντησε αμέσως. Ο Ναδάλ με διαδοχικά dropshot κατάφερε νέο μπρέικ για το 4-3. Ο τενίστας από τη Μαγιόρκα ήταν πια κυρίαρχος και έκλεισε το σετ στο σερβίς του Ρουντ.

For 14th time in 14 finals, @RafaelNadal wins @RolandGarros championship, sweeping 11 straight games to cap his 6-3 6-3 6-0 victory over Casper Ruud.

Nadal, 36, becomes oldest #RolandGarros men’s singles champion in history, passing fellow Spaniard Andres Gimeno, 34, in 1972.

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) June 5, 2022