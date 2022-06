Λίβερπουλ: Συνεχίζει μέχρι το 2023 ο Μίλνερ

Παίκτης της Λίβερπουλ για έναν ακόμη χρόνο θα παραμείνει ο Τζέιμς Μίλνερ. Ο Άγγλος μέσο υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2023.

Μάλιστα, δέχθηκε μεγάλη μείωση των αποδοχών του. Ο Μίλνερ αποκτήθηκε από τους «Reds» το 2015 αφού είχε μείνει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο πολύπειρος μέσος έχει κατακτήσει με τη Λίβερπουλ το πρωτάθλημα και το Τσάμπιονς Λιγκ. Με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχει αγωνιστεί 289 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με συγκομιδή 26 γκολ και 44 ασίστ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μείνει για άλλη μία σεζόν», σημείωσε ο Μίλνερ μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. «Ποτέ δε θεώρησα δεδομένη τη θέση μου στην ομάδα και δε θα το κάνω ποτέ. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε η πεποίθηση ότι μπορώ ακόμη να προσφέρω. Ο προπονητής ήταν ξεκάθαρος σε αυτό και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για να επεκτείνω το συμβόλαιό μου» συμπλήρωσε ο Άγγλος μέσος στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ

— Liverpool FC (@LFC) June 6, 2022