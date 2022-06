Κιλιάν Εμπαπέ: Ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής στον κόσμο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο σύμφωνα με το διεθνές παρατηρητήριο του ποδοσφαίρου.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποφάσισε να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν με ηγεμονικό συμβόλαιο. Επιπλέον, θα έχει λόγο στις αποφάσεις του συλλόγου που αφορούν τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή αλλά και το ρόστερ.

Σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε το διεθνές παρατηρητήριο ποδοσφαίρου, ο Εμπαπέ είναι στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβούς παίκτες του κόσμου. Η αξία του Γάλλου σούπερ σταρ εκτιμάται στα 205.6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Εμπαπέ εκτόπισε στη δεύτερη θέση τον Βινίσιους Ζούνιορ. Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης έχει αξία 185.3 εκατομμύρια ευρώ.

Την πρώτη τριάδα κλείνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή από τη Νορβηγία, που πρόσφατα ανακοινώθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι, εκτιμάται στα 152.6 εκατομμύρια ευρώ.

Στην έρευνα ελήφθησαν ορισμένα κριτήρια και μεταβλητές όπως η ηλικία, η θέση, η χώρα και το πρωτάθλημα που αγωνίζεται ο κάθε ποδοσφαιριστής.

Η πρώτη δεκάδα

1. Κιλιάν Εμπαπέ – Παρί Σεν Ζερμέν (205.6)

2. Βινίσιους Ζούνιορ – Ρεάλ Μαδρίτης (185.3)

3. Έρλινγκ Χάαλαντ – Μάντσεστερ Σίτι (152.6)

4. Πέδρι Γκονζάλες – Μπαρτσελόνα (135.1)

5. Τζουντ Μπέλινγκχαμ – Ντόρτμουντ (133.7)

6. Φιλ Φόντεν – Μάντσεστερ Σίτι (124)

7. Φρένκι ντε Γιονγκ – Μπαρτσελόνα (112.5)

8. Λουίς Ντίαζ – Λίβερπουλ (110)

9. Ρούμπεν Ντίας – Μάντσεστερ Σίτι (109.6)

10. Φεράν Τόρες – Μπαρτσελόνα (109.5)

* Τα πόσα στην παρένθεση είναι σε εκατομμύρια ευρώ

PSG’s Kylian Mbappe has topped the list of most valuable football players in the world.

Read who else took a top spot 👇 | #bbcfootball

— BBC Sport (@BBCSport) June 6, 2022