Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε φιλικό με την Άλκμααρ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Άλκμααρ σε φιλικό παιχνίδι που θα δώσει στην έδρα του στις 9 Ιουλίου. Αυτό είναι το έβδομο φιλικό που ανακοινώνει η ομάδα του Πειραιά.

Οι πρωταθλητές θα έχουν την πρώτη τους συγκέντρωση στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη στις 14 Ιουνίου. Στις 22 του ίδιου μήνα θα αναχωρήσουν για την Αυστρία, που θα δώσουν έξι φιλικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών του Ολυμπιακού

Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει την Άλκμααρ, σε φιλική αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη, στις 9 Ιουλίου! / Our team will face @AZAlkmaar, in a pre-season friendly game at “G. Karaiskakis”, on July 9th! ⚽📅🇳🇱#Olympiacos #Alkmaar #PreSeason2022 #PreSeason #FriendlyMatches #Football pic.twitter.com/cRpLaQPgL7

