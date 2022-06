Οι Ολλανδοί αλλάζουν όσα ξέραμε για το ποδόσφαιρο: Οι κανονισμοί που θα φέρουν επανάσταση

Νέα δεδομένα στον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο επιχειρούν να φέρουν οι Ολλανδοί.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας μελετά αλλαγές στους κανονισμούς από τη μεθεπόμενη σεζόν. Αν εφαρμοστούν αλλάζουν όλα όσα ξέραμε για το δημοφιλές σπορ.

Οι νέοι κανονισμοί:

O Γιαν Ντιρκ φαν ντερ Ζεε, επικεφαλής του συστήματος των ακαδημιών βρίσκεται πίσω από αυτές τις προτάσεις. Αν τελικά εγκριθούν, θα εφαρμοστούν στη δεύτερη κατηγορία του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μελετώνται αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων. Πρόσφατα, ξένο δημοσίευμα ανέφερε ότι η FIFA σκεφτόταν να αυξήσει τη διάρκεια των αγώνων σε 100 λεπτά.

The KNVB is looking to experiment with new rules during the 2023/24 Keuken Kampioen Divisie.

– Kicking the ball in from a throw-in

– Can dribble from a free-kick

– Unlimited subs

– A five minute sin bin

– Two halfs of 30 minutes. Clock stops when ball not in play

— Dutch Football 🇳🇱 (@FootballOranje_) June 7, 2022