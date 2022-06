Λίβερπουλ: Απέρριψε νέα πρόταση της Μπάγερν για τον Μανέ

Η Λίβερπουλ απέρριψε και δεύτερη πρόταση της Μπάγερν Μονάχου για τον Σαντιό Μανέ.

Η ομάδα της Αγγλίας θεώρησε χαμηλή την προσφορά των Βαυαρών για τον ποδοσφαιριστή. Όπως αναφέρει η «Daily Mail», η πρόταση των πρωταθλητών Γερμανίας ανερχόταν σε 23,5 εκατομμύρια λίρες με μπόνους 6,5 εκατομμύρια.

Αυτά τα χρήματα θα δίνονταν, όπως σημειώνει η «Daily Mail», σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής κατακτούσε τη Χρυσή Μπάλα και το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Λίβερπουλ αξιώνει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια για την πώληση του ποδοσφαιριστή.

Ο Μανέ αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ το 2016. Στα χρόνια που αγωνίστηκε στην αγγλική ομάδα είχε συγκομιδή 120 γκολ και 48 ασίστ σε 269 εμφανίσεις.

Ο 30χρονος Σενεγαλέζος ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ. Με τους «Reds» κατέκτησε μεταξύ άλλων ένα πρωτάθλημα και ένα Τσάμπιονς Λιγκ.

BREAKING: Liverpool REJECT a second bid worth £30m from Bayern Munich for wantaway star Sadio Mane | @DominicKing_DM https://t.co/ewRkTsypUb pic.twitter.com/GcoZ7gwTvq

