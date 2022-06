Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ: Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού μίλησε για «αποτυχία» των μέτρων τάξης

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού παραδέχτηκε την αποτυχία των αρχών να επιβάλλουν την τάξη κατά τη διάρκεια του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ.

«Προφανώς ήταν μία αποτυχία. Υπήρξαν άνθρωποι που σπρώχτηκαν ή δέχθηκαν επίθεση. Η εικόνα της Γαλλίας κλονίστηκε. Ήταν ένα πλήγμα για εμένα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντιντιέ Λαλμάν κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους των δύο ομάδων. Τους ενθάρρυνε μάλιστα να καταθέσουν αγωγές αποζημίωσης.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Λαλμάν χαρακτήρισε «εντελώς υποθετικό» τον αριθμό των 30.000-40.000 Άγγλων φιλάθλων που βρέθηκαν έξω από το «Σταντ ντε Φρανς» χωρίς έγκυρο εισιτήριο του τελικού. «Δεν υποστήριξα ποτέ ότι ο αριθμός αυτός ήταν ο ακριβής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

Σημειώνεται όι η UEFA διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα του τελικού. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θέλει να διευκρινίσει ποια γεγονότα οδήγησαν στη 36λεπτη καθυστέρηση στην έναρξη του τελικού αλλά και να καταλογίσει ευθύνες.

