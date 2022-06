Wimbledon: Με αυξημένο χρηματικό έπαθλο

Σημαντικά αυξημένο θα είναι το χρηματικό έπαθλο που θα λάβουν οι παίκτες στο Wimbledon.

Όπως ανακοίνωσε το θρυλικό major, το συνολικό έπαθλο θα ξεπεράσει τις 40 εκατομμύρια λίρες. Οι νικητές θα λάβουν από δύο εκατομμύρια και οι ηττημένοι του πρώτου γύρου από 50 χιλιάδες.

Η αύξηση είναι της τάξης του 11,1%.

Σημειώνεται, ότι όπως ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι τενίστες δε θα γίνουν δεκτοί. Γι’ αυτόν τον λόγο οι ATP και WTA δε θα δώσουν βαθμούς.

Ήδη ορισμένοι τενίστες έχουν αναφέρει ότι δε θα έχουν κίνητρο αφού δε θα μετρήσουν οι βαθμοί.

There will be no ranking points on offer, but Wimbledon will dish out record prize money of 40.3 million pounds ($50.5 million) and host capacity crowds for the first time in three years at this year’s tennis championships. https://t.co/Z9tk4KzCFC

— Reuters Sports (@ReutersSports) June 9, 2022