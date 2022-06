Premier League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Η Premier League γνωστοποίησε το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος. Το πιο εμπορικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο θα ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαΐου 2023.

Η Premier League θα διακοπεί στις 13 Νοεμβρίου λόγω του Μουντιάλ του Κατάρ. Οι αγωνιστική δράση θα επανέλθει με την Boxing Day στις 26 Δεκεμβρίου.

Παρασκευή 5 Αυγούστου

20:00 Crystal Palace v Arsenal

Σάββατο 6 Αυγούστου

12:30 Fulham v Liverpool

AFC Bournemouth v Aston Villa

Leeds v Wolves

Leicester v Brentford

Newcastle v Nottingham Forest

Spurs v Southampton

17:30 Everton v Chelsea

Κυριακή 7 Αυγούστου

14:00 Man Utd v Brighton

16:30 West Ham v Man City

Σάββατο 13 Αυγούστου

Arsenal v Leicester

Aston Villa v Everton

Brentford v Man Utd

Brighton v Newcastle

Chelsea v Spurs

Liverpool v Crystal Palace

Man City v AFC Bournemouth

Nottingham Forest v West Ham

Southampton v Leeds

Wolves v Fulham

Σάββατο 20 Αυγούστου

AFC Bournemouth v Arsenal

Crystal Palace v Aston Villa

Everton v Nottingham Forest

Fulham v Brentford

Leeds v Chelsea

Leicester v Southampton

Man Utd v Liverpool

Newcastle v Man City

Spurs v Wolves

West Ham v Brighton

Σάββατο 27 Αυγούστου

Arsenal v Fulham

Aston Villa v West Ham

Brentford v Everton

Brighton v Leeds

Chelsea v Leicester

Liverpool v AFC Bournemouth

Man City v Crystal Palace

Nottingham Forest v Spurs

Southampton v Man Utd

Wolves v Newcastle

Τρίτη 30 Αυγούστου

19:45 AFC Bournemouth v Wolves

19:45 Arsenal v Aston Villa

19:45 Fulham v Brighton

19:45 Leeds v Everton

19:45 Leicester v Man Utd

19:45 West Ham v Spurs

20:00 Crystal Palace v Brentford

Τετάρτη 31 Αυγούστου

19:45 Southampton v Chelsea

20:00 Liverpool v Newcastle

20:00 Man City v Nottingham Forest

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

Aston Villa v Man City

Brentford v Leeds

Brighton v Leicester

Chelsea v West Ham

Everton v Liverpool

Man Utd v Arsenal

Newcastle v Crystal Palace

Nottingham Forest v AFC Bournemouth

Spurs v Fulham

Wolves v Southampton

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

AFC Bournemouth v Brighton

Arsenal v Everton

Crystal Palace v Man Utd

Fulham v Chelsea

Leeds v Nottingham Forest

Leicester v Aston Villa

Liverpool v Wolves

Man City v Spurs

Southampton v Brentford

West Ham v Newcastle

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου

Aston Villa v Southampton

Brentford v Arsenal

Brighton v Crystal Palace

Chelsea v Liverpool

Everton v West Ham

Man Utd v Leeds

Newcastle v AFC Bournemouth

Nottingham Forest v Fulham

Spurs v Leicester

Wolves v Man City

Σάββατο 1 Οκτωβρίου

AFC Bournemouth v Brentford

Arsenal v Spurs

Crystal Palace v Chelsea

Fulham v Newcastle

Leeds v Aston Villa

Leicester v Nottingham Forest

Liverpool v Brighton

Man City v Man Utd

Southampton v Everton

West Ham v Wolves

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

AFC Bournemouth v Leicester

Arsenal v Liverpool

Brighton v Spurs

Chelsea v Wolves

Crystal Palace v Leeds

Everton v Man Utd

Man City v Southampton

Newcastle v Brentford

Nottingham Forest v Aston Villa

West Ham v Fulham

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Aston Villa v Chelsea

Brentford v Brighton

Fulham v AFC Bournemouth

Leeds v Arsenal

Leicester v Crystal Palace

Liverpool v Man City

Man Utd v Newcastle

Southampton v West Ham

Spurs v Everton

Wolves v Nottingham Forest

Τρίτη 18 Οκτωβρίου

19:45 AFC Bournemouth v Southampton

19:45 Arsenal v Man City

19:45 Brentford v Chelsea

19:45 Brighton v Nottingham Forest

19:45 Fulham v Aston Villa

19:45 Leicester v Leeds

20:00 Crystal Palace v Wolves

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

19:45 Newcastle v Everton

20:00 Liverpool v West Ham

20:00 Man Utd v Spurs

Σάββατο 22 Οκτωβρίου

Aston Villa v Brentford

Chelsea v Man Utd

Everton v Crystal Palace

Leeds v Fulham

Man City v Brighton

Nottingham Forest v Liverpool

Southampton v Arsenal

Spurs v Newcastle

West Ham v AFC Bournemouth

Wolves v Leicester

Σάββατο 29 Οκτωβρίου

AFC Bournemouth v Spurs

Arsenal v Nottingham Forest

Brentford v Wolves

Brighton v Chelsea

Crystal Palace v Southampton

Fulham v Everton

Leicester v Man City

Liverpool v Leeds

Man Utd v West Ham

Newcastle v Aston Villa

Σάββατο 5 Νοεμβρίου

Aston Villa v Man Utd

Chelsea v Arsenal

Everton v Leicester

Leeds v AFC Bournemouth

Man City v Fulham

Nottingham Forest v Brentford

Southampton v Newcastle

Spurs v Liverpool

West Ham v Crystal Palace

Wolves v Brighton

Σάββατο 12 Νοεμβρίου

AFC Bournemouth v Everton

Brighton v Aston Villa

Fulham v Man Utd

Liverpool v Southampton

Man City v Brentford

Newcastle v Chelsea

Nottingham Forest v Crystal Palace

Spurs v Leeds

West Ham v Leicester

Wolves v Arsenal

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

Arsenal v West Ham

Aston Villa v Liverpool

Brentford v Spurs

Chelsea v AFC Bournemouth

Crystal Palace v Fulham

Everton v Wolves

Leeds v Man City

Leicester v Newcastle

Man Utd v Nottingham Forest

Southampton v Brighton

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

AFC Bournemouth v Crystal Palace

Brighton v Arsenal

Fulham v Southampton

Liverpool v Leicester

Man City v Everton

Newcastle v Leeds

Nottingham Forest v Chelsea

Spurs v Aston Villa

West Ham v Brentford

Wolves v Man Utd

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου

Arsenal v Newcastle

Aston Villa v Wolves

Brentford v Liverpool

Chelsea v Man City

Crystal Palace v Spurs

Everton v Brighton

Leeds v West Ham

Leicester v Fulham

Man Utd v AFC Bournemouth

Southampton v Nottingham Forest

Σάββατο 14 Ιανουαρίου

Aston Villa v Leeds

Brentford v AFC Bournemouth

Brighton v Liverpool

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Southampton

Man Utd v Man City

Newcastle v Fulham

Nottingham Forest v Leicester

Spurs v Arsenal

Wolves v West Ham

Σάββατο 21 Ιανουαρίου

AFC Bournemouth v Nottingham Forest

Arsenal v Man Utd

Crystal Palace v Newcastle

Fulham v Spurs

Leeds v Brentford

Leicester v Brighton

Liverpool v Chelsea

Man City v Wolves

Southampton v Aston Villa

West Ham v Everton

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου

Aston Villa v Leicester

Brentford v Southampton

Brighton v AFC Bournemouth

Chelsea v Fulham

Everton v Arsenal

Man Utd v Crystal Palace

Newcastle v West Ham

Nottingham Forest v Leeds

Spurs v Man City

Wolves v Liverpool

