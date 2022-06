Ράφα Ναδάλ: «Πρόθεσή μου είναι να παίξω στο Wimbledon»

Ο Ράφα Ναδάλ αποκάλυψε ότι επιθυμεί να αγωνιστεί στο Wimbledon.

Ο Ισπανός τενίστας κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός πριν λίγες ημέρες ωστόσο η κατάστασή του ποδιού του δεν του επέτρεπε να κάνει σχέδια για τη συνέχεια της σεζόν. Ο Ναδάλ εθεάθη με πατερίτσες λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του γαλλικού major και η συμμετοχή του στο Wimbledon ήταν αμφίβολη.

Ο Ναδάλ τόνισε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί στο βρετανικό major, που ξεκινάει στις 27 Ιουνίου, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του ποδιού του.

«Πρόθεσή μου είναι να παίξω στο Wimbledon», είπε σε συνέντευξη τύπου στη Μαγιόρκα. «Θα ταξιδέψω τη Δευτέρα στο Λονδίνο και θα το κάνω γιατί σκοπεύω να παίξω. Θα δούμε, όμως, τι θα γίνει». Ανέφερε, μάλιστα, ότι θα παίξει στο τουρνουά επίδειξης Hurlingham.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις έχει ξεκίνησε προπονήσεις στο χορτάρι. Όπως τόνισε, ο πόνος έχει μειωθεί μετά τη θεραπεία που έκανε πριν λίγες ημέρες.

Ο Ναδάλ έχει κατακτήσει το Wimbledon δύο φορές.

