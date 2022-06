Formula 1, Γκραν Πρι Καναδά: Νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στο Γκραν Πρι του Καναδά. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, που είχε πάρει και την pole position, δε ζορίστηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής γίνεται πλέον μεγάλο φαβορί για τη διατήρηση των κεκτημένων. Ο δεύτερος οδηγός της Red Bull, Σέρχιο Πέρεζ, δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Ο Μεξικανός αντιμετώπισε πρόβλημα με το κιβώτιο των ταχυτήτων στο μονοθέσιό του και εγκατέλειψε στον ένατο γύρο.

Ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari, δεν φάνηκε ιδιαίτερα απειλητικός ακόμη κι όταν μείωσε τη διαφορά από τον Φερστάπεν. Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia τερμάτισε δεύτερος.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Χάμιλτον. Τέταρτος τερμάτισε ο Ράσελ με τον Λεκλέρ να ανεβαίνει πέμπτος αν και ξεκίνησε από τη 19η θέση.

Οι Οκόν, Αλόνσο, Μπότας, Τσόου και Στρολ συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα.

