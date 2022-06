Τσέλσι: Τέλος από την προεδρία ο Μπρους Μπακ

Ο Μπρους Μπακ αποχωρεί από τον προεδρικό θώκο της Τσέλσι. Ο παράγοντας ήταν στην αγγλική ομάδα από το 2003, οπότε και ανέλαβε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Ο Μπακ θα έχει ρόλο συμβούλου στη νέα διοίκηση του Τοντ Μπόελι. «Είμαι περήφανος που βοήθησα την Τσέλσι να έχει μεγάλη επιτυχία στο γήπεδο και να έχει έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα», είπε ο Αμερικανός παράγοντας στην ιστοσελίδα της Τσέλσι.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω και να βοηθήσω τη νέα ιδιοκτησία να χτίσει πάνω στα γερά θεμέλια που έχουμε αφήσει», συμπλήρωσε ο Μπακ.

«Ο Μπρους οδήγησε την Τσέλσι στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς και του εγχώριου ποδοσφαίρου ενώ παράλληλα ανέπτυξε ένα από τα πιο ενεργά προγράμματα κοινωνικής ευθύνης στον αθλητισμό», δήλωσε ο Μπόελι και συμπλήρωσε: «Ευχαριστούμε τον Μπρους και τις υπηρεσίες του και την αφοσίωσή του στον σύλλογο».

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2022