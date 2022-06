Ρούντιγκερ: «Υπήρξε ενδιαφέρον από Μπαρτσελόνα, αλλά είπα Ρεάλ ή τίποτα»

Ο Αντόνιο Ρόυντιγκερ αποκάλυψε ενδιαφέρθηκε για εκείνον και η Μπαρτσελόνα.

Ο Γερμανός αμυντικός παρουσιάστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με την ομάδα της Ισπανίας.

«Υπήρχε ενδιαφέρον από την Μπαρτσελόνα, αλλά είπα στον αδερφό μου ότι “Ρεάλ Μαδρίτης ή τίποτα”. Υπόσχομαι να τα δώσω όλα», είπε ο Ρούντιγκερ κατά την παρουσιάσή του.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να κερδίζει. Αυτό σημαίνει να παίζεις σε αυτόν τον σύλλογο και ανυπομονώ πραγματικά να ξεκινήσω. Αυτό που έκαναν πέρυσι στο Champions League ήταν δύσκολο να εξηγηθεί και να περιγραφεί με λέξεις. Ήταν απίστευτο. Το έκαναν ενάντια σε όλες τις πιθανότητες και αμφιβολίες. Πραγματικά αξιοσημείωτο», σχολίασε για τους στόχους της ομάδας.

Ο Ρούντιγκερ ήταν στην Τσέλσι όταν η Ρεάλ την απέκλεισε στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. «Εκείνη την εποχή δεν ήμουν σίγουρος ότι θα πήγαινα στη Ρεάλ, αλλά θα ήταν εύκολο ούτως ή άλλως, γιατί είμαστε επαγγελματίες και αυτά μένουν εκτός γηπέδου», σημείωσε ο ποδοσφαιριστής.

«Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο και έντονο παιχνίδι στον δεύτερο αγώνα, την πρώτη μου φορά που έπαιζα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Όλα πήγαιναν καλά για την ομάδα μας, αλλά, αφού πετύχαμε το τρίτο γκολ, εξεπλάγην που η ατμόσφαιρα ήταν ακόμα θετική από το κοινό. Ήταν αρκετά εντυπωσιακό» πρόσθεσε.

🗣️ “There was interest from Barcelona…but it was Real (Madrid) or nothing!” ⚪

Antonio Rudiger reveals he rejected an approach from Barcelona before joining Real Madrid ❌pic.twitter.com/ckLc6OZSoO

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 20, 2022