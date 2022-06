Μουντιάλ: Πολωνός διεθνής χάνει τη διοργάνωση του Κατάρ λόγω μεταγραφής σε ρωσική ομάδα

Ο Πολωνός αριστερός μπακ Ματσέι Ρίμπους δε θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ του Κατάρ επειδή πήρε μεταγραφή στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής, που έχει πραγματοποιήσει 66 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του, υπέγραψε στους Μοσχοβίτες στις 11 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι η Πολωνία αρνήθηκε να παίξει με τη Ρωσία στα πλέι οφ πρόκρισης (24/3) για τα τελικά του Κατάρ λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Η Εθνική Ρωσίας στη συνέχεια αποκλείστηκε από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Ρίμπους ενημερώθηκε από τον ομοσπονδιακό προπονητή και στη συνέχεια από την ομοσπονδία της χώρας ότι δεν πρόκειται να κληθεί ξανά σε αγώνα της Εθνικής Πολωνίας.

«Ο προπονητής της Εθνικής Πολωνίας, Τσεσλάβ Μίχνιεβιτς μετά την προπόνηση της ομάδας την περασμένη εβδομάδα μίλησε με τον Ματσέι Ρίμπους. Τον ενημέρωσε ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης με τον σύλλογο του, δεν θα τον προσκαλέσει στο προπονητικό καμπ του Σεπτεμβρίου και δεν θα τον λάβει υπόψιν κατά τον καθορισμό της σύνθεσης της ομάδας που θα πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κατάρ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της πολωνικής ομοσπονδίας.

Ο Ρίμπους είχε αγωνιστεί για πέντε χρόνια στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Η Πολωνία κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ μαζί με την Αργεντινή, το Μεξικό και τη Σαουδική Αραβία.

