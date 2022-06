Εθνική ποδοσφαίρου: Άνοδος επτά θέσεων στην κατάταξη της FIFA

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε επτά θέσεις στην κατάταξη της FIFA. Η «γαλανόλευκη» σημείωσε τέσσερις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις στον όμιλό της στο Nations League, γεγονός που την φέρνει στην 48η θέση από την 55η.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε ειδική μνεία στα social media. Η FIFA σημείωσε ότι η Ελλάδα μαζί με την Κούβα, το Καζακστάν και τη Μαλαισία είχαν τις μεγαλύτερες ανόδους.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης της FIFA παραμένει η Βραζιλία. Στη δεύτερη θέση είναι το Βέλγιο με την Αργεντινή να κλείνει την πρώτη τριάδα.

Η πρώτη δεκάδα

Double digit moves as Kazakhstan and Cuba fly up the #FIFARanking! 🇰🇿🇨🇺🚀 pic.twitter.com/RVSYWt1mbd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2022