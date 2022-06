Παίκτης της Άιντραχτ Φρανκφούρτης σταματάει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 29 ετών

Ο Μάρτιν Χιντερέγκερ αποχωρεί από το ποδόσφαιρο σε ηλικία 29 ετών. Ο Αυστριακός αμυντικός, λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του Europa League από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενημέρωσε τον σύλλογο ότι θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή ολοκληρωνόταν το 2024. Η γερμανική ομάδα σεβάστηκε την απόφαση του Χιντερέγκερ και αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιό του.

«Είχα ήδη αρχικές σκέψεις το περασμένο φθινόπωρο για να σταματήσω μετά τη σεζόν. Ήμουν σε μια δύσκολη φάση αθλητικά: Η απόδοσή μου είχε διακυμάνσεις. Δεν αισθανόμουν πια τόσο καλά με τις νίκες, αλλά κάθε ήττα πονούσε δύο φορές περισσότερο», δήλωσε ο Χιντερέγκερ.

«Η βελτίωση της απόδοσής μου την άνοιξη και η κοινή μας επιτυχία στο Europa League στη συνέχεια με παρακίνησαν ακόμα περισσότερο να πω “αντίο” με μια σπουδαία αθλητική επιτυχία. Απόλαυσα τόσο πολύ την κατάκτηση του Europa League, επειδή ήξερα τότε ότι θα ήταν ο τελευταίος πανηγυρισμός μου μιας μεγάλης νίκης με τους φανταστικούς φιλάθλους σε αυτή την πόλη, η οποία έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μου. Θα κοιτάζω πίσω το χρόνο μου στην Αϊντραχτ μόνο με μεγάλη ευγνωμοσύνη και χαρά, θα συνεχίσω να αισθάνομαι έναν ισχυρό δεσμό με το σύλλογο και τους υποστηρικτές του και θα στηρίζω την ομάδα ως φίλαθλος, καθώς συνεχίζει το ταξίδι της στην Ευρώπη», κατέληξε ο ποδοσφαιριστής.

Ο Μάρτιν Χιντερέγκερ αγωνίστηκε στην Άιντραχτ τρία χρόνια. Με τη γερμανική ομάδα έπαιξε 136 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 14 γκολ και 6 ασίστ.

Martin Hinteregger therefore departs professional football with immediate effect.

Martin’s move deserves respect and appreciation. Thanks for everything, Hinti! 🙏🦅#SGE

— Europa League Winners 2022 (@eintracht_eng) June 23, 2022