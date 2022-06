NBA Draft: Ο Πάολο Μπανκέρο στο Νο.1

Ο Πάολο Μπανκέρο του Ντιουκ επελέγη στο Νο.1 του φετινού Draft από τους Ορλάντο Μάτζικ. Ο 19χρονος φόργουορντ σημείωσε 17.2 πόντους μέσο όρο τη φετινή σεζόν. Αποφάσισε μάλιστα να αφήσει το κολέγιο μετά την πρώτη του χρονιά προκειμένου να επιλεγεί στο Draft.

Η επιλογή του Μπανκέρο ήταν έκπληξη αφού προοριζόταν για το Νο.3 και τους Χιούστον Ρόκετς. Οι προβλέψεις ανέφεραν οι Μάτζικ στην πρώτη θέση θα επέλεγαν τον Τζαμπάρι Σμιθ.

Στο Νο.2 του Draft, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επέλεξαν τον Τσετ Χόλμγκρεν από το κολέγιο του Γκονζάγκα. Στο Νο.3, οι Ρόκετς επέλεξαν τον Τζαμπάρι Σμιθ από το κολέγιο του Όμπερν.

Πρώτος ξένος ήταν ο Γάλλος Ουσμάν Τζενγκ (2.08 μέτρα, φόργουορντ), ο οποίος επελέγη από τους Νικς στο Νο.11 αλλά δόθηκε με ανταλλαγή στους Θάντερ για τρία Draft pick πρώτου γύρου.

Οι επιλογές του πρώτου γύρου

1. Πάολο Μπανκέρο (Ορλάντο Μάτζικ)

2. Τσετ Χόλμγκρεν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

3. Τζαμπάρι Σμιθ (Χιούστον Ρόκετς)

4. Κίγκαν Μάρεϊ (Σακραμέντο Κινγκς)

5. Τζέιντεν Άιβι (Ντιτρόιτ Πίστονς)

6. Μπένεντικτ Ματούριν (Ιντιάνα Πέισερς)

7. Σίντον Σαρπ (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)

8. Ντάισον Ντάνιελς (Νιου Όρλινς Πέλικανς)

9. Τζέρεμι Σότσαμ (Σαν Αντόνιο Σπερς)

10. Τζόνι Ντέιβις (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς)

11. Ουσμάν Ντιένγκ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

12. Τζέιλεν Ουίλιαμς (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

13. Τζέιλεν Ντούρεν (Ντιτρόιτ Πίστονς)

14. Οτσάι Αγκμπάτζι (Κλίβελαντ Καβαλίερς)

15. Μαρκ Ουίλιαμς (Σάρλοτ Χόρνετς)

16. Έι Τζέι Γκρίφιν (Ατλάντα Χοκς)

17. Τάρι Ίσον (Χιούστον Ρόκετς)

18. Ντέιλεν Τέρι (Σικάγο Μπουλς)

19. Τζέικ ΛαΡάβια (Μέμφις Γκρίζλις)

20. Μάλακαϊ Μπράναμ (Σαν Αντόνιο Σπερς)

21. Κρίστιαν Μπράουν (Ντένβερ Νάγκετς)

22. Ουόκερ Κέσλερ (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

23. Ντέιβιντ Ρόντι (Μέμφις Γκρίζλις)

24. ΜαρΤζον Μπότσαμπ (Μιλγουόκι Μπακς)

25. Μπλέικ Ουέσλι (Σαν Αντόνιο Σπερς)

26. Ουέντελ Μουρ (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

27. Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ)

28. Πάτρικ Μπόλντουιν (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς)

29. ΤαϊΤάι Ουάσιγκτον (Χιούστον Ρόκετς)

30. Πέιτον Ουότσον (Ντένβερ Νάγκετς)

Take a look at the complete draft board for the first round of the 2022 #NBADraft presented by State Farm!

Visit the draft hub for more news and info on this year’s draft: https://t.co/1YgSPgSuWc pic.twitter.com/VlxFlMvDqe

— NBA (@NBA) June 24, 2022