Formula 1: Συνεχίζει στην Alpha Tauri ο Γκασλί

Ο Πιερ Γκασλί θα συνεχίσει στο μονοθέσιο της Alpha Tauri και το 2023. Η ομάδα της Formula 1 ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος οδηγός υπέγραψε νέο συμβόλαιο.

Ο 26χρονος οδηγός ξεκίνησε την πορεία του στη Formula 1 το 2017 από την τότε Toro Rosso. Την περασμένη σεζόν κατέλαβε την ένατη θέση με 110 βαθμούς.

«Είμαι σε αυτήν την ομάδα εδώ και πέντε χρόνια και είμαι περήφανος για το ταξίδι και την πρόοδο που έχουμε κάνει. Είμαι χαρούμενος που παραμένω στην ομάδα της Alpha Tauri. Οι νέοι κανονισμοί του τρέχοντος έτους έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για εμάς και το να μπορούμε να σχεδιάσουμε την ανάπτυξή μας με την ομάδα για τους επόμενους 18 μήνες είναι μια καλή βάση εργασίας για το μέλλον», σημείωσε ο Γάλλος οδηγός.

«Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Πιερ θα μείνει μαζί μας μέχρι το 2023. Είναι σίγουρα ανάμεσα στους καλύτερους και πιο ανταγωνιστικούς οδηγούς στη Formula 1 και έχει αποδείξει τις ικανότητές του τον καιρό που είναι μαζί μας. Δίχως αμφιβολία, ο Πιερ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να έχει η ομάδα μία επιτυχημένη σεζόν την επόμενη χρονιά και εξαρτάται από εμάς να του παρέχουμε ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο», σχολίασε ο Φραντς Τοστ, επικεφαλής της Alpha Tauri.

he’s not going anywhere! 🤙 @PierreGASLY stays with the team for 2023! 💙

read more 👉 https://t.co/tRJojqwwHQ pic.twitter.com/JsW0WIdVRV

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 24, 2022