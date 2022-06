Τσέλσι: Τέλος ο Τσεχ

Ο Πετρ Τσεχ αποχωρεί από την Τσέλσι στις 30 Ιουνίου. Ο Τσέχος πρώην τερματοφύλακας είχε ρόλο τεχνικού συμβούλου στους Λονδρέζους από το 2019.

Ο 40χρονος Τσεχ φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι για 11 χρόνια. Με την ομάδα του Λονδίνου κέρδισε συνολικά 13 τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πρωταθλημάτων και ενός Τσάμπιονς Λιγκ.

«Ήταν ένα μεγάλο προνόμιο να έχω αυτόν τον ρόλο στην Τσέλσι τα τελευταία τρία χρόνια», είπε ο Τσεχ. «Με την ομάδα να έχει νέα ιδιοκτησία νιώθω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να αποχωρήσω. Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος βρίσκεται τώρα σε εξαιρετική θέση με τους νέους ιδιοκτήτες και είμαι σίγουρος για τη μελλοντική του επιτυχία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου», κατέληξε ο πρώην τερματοφύλακας.

Ο Τσεχ είναι το τρίτο στέλεχος της εποχής Αμπράμοβιτς που αποχωρεί από την Τσέλσι από την στιγμή που ολοκληρώθηκε η αγορά από την κοινοπραξία με επικεφαλής τον Τοντ Μποέλι. Είχαν προηγηθεί ο πρόεδρος, Μπρους Μπακ και η διευθύντρια Μαρίνα Γκρανόφσκαγια.

Petr Cech, Technical and Performance Advisor, will leave his role effective 30 June.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 27, 2022