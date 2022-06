Νόβακ Τζόκοβιτς: Επιτυχημένη πρεμιέρα στο Wimbledon

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβλήθηκε με 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 του Σόνβο Κβον και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Σέρβος, κορυφαίος του ταμπλό, αντιμετώπισε προβλήματα, έχασε σετ αλλά πήρε την πρόκριση μετά από 2 ώρες και 29 λεπτά αγώνα.

Αυτή ήταν η 80η νίκη του Τζόκοβιτς στο θρυλικό βρετανικό major. Είναι μάλιστα ο πρώτος τενίστας στην ιστορία με περισσότερες από 80 νίκες στα τέσσερα τουρνουά Grand Slam.

Ο Τζόκοβιτς υπερασπίζεται τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι στο Λονδίνο. Είναι, μάλιστα, από τους μεγάλους χαμένους της απόφασης της ATP και της WTA να μη μετρήσουν οι βαθμοί.

Ο 35χρονος τενίστας κυνηγάει τον έβδομο τίτλο του στο Wimbledon και 21ο Grand Slam συνολικά. Στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Θανάση Κοκκινάκη και Καμίλ Μάιρζακ.

82 – Australian Open

85 – Roland Garros

80 – Wimbledon 👏

81 – US Open @DjokerNole becomes the first player to record 80 singles wins at ALL FOUR Grand Slam events 🤯 pic.twitter.com/PaiPrnn9vZ

— Tennis TV (@TennisTV) June 27, 2022