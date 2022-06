Μαρία Σάκκαρη: Η αντίπαλός της στον δεύτερο γύρο του Wimbledon

Η Βικτόρια Τόμοβα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Η τενίστρια από τη Βουλγαρία επιβλήθηκε με 7-5, 3-6, 7-5 της Ντάρια Σάβιλ.

Η Τόμοβα γεννήθηκε το 1995 στη Σόφια της Βουλγαρίας και είναι στο Νο.112 της παγκόσμιας κατάταξης. Είναι δεύτερη φορά (η πρώτη το 2018) που περνάει γύρο στο βρετανικό major.

Ο αγώνας της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας με την Τόμοβα θα διεξαχθεί την Τετάρτη και θα ρίξει την αυλαία στο Court 1. Θα προηγηθούν τα ματς Νίεμεϊερ-Κονταβέιτ και Νόρι-Μουνάρ.

WEDNESDAY’S ORDER OF PLAY (NO.1 COURT, FROM 13.00 BST)

Niemeier vs Kontaveit

Norrie vs Munar

Sakkari vs Tomova#Wimbledon

