Wimbledon: Αποκλείστηκε το Νο.3 του κόσμου στις γυναίκες

Η Ανέτ Κονταβέιτ έπεσε θύμα έκπληξης στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Η Εσθονή, που είναι στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε από την Γιούλε Νίεμεϊερ και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση.

Η Γερμανίδα, Νο.97 στον κόσμο, επιβλήθηκε με 6-4, 6-0 και πήρε μία από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρας της. Η Κονταβέιτ ήταν υποψήφια αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Εσθονή είχε μιλήσει για τις παρενέργειες που είχε μετά τη νόσησή της από κορωνοϊό. Μάλιστα, δεν είχε δώσει κάποιον αγώνα από το Ρολάν Γκαρός.

One of the wins of The Championships ✅

Jule Niemeier stuns No.2 seed Anett Kontaveit 6-4, 6-0 in only the second Grand Slam main draw appearance of her career#Wimbledon pic.twitter.com/ss18aINMdr

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022