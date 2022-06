Στέφανος Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Πέμπτης ο αγώνας του κόντρα στον Τόμπσον

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Τζόρνταν Τόμπσον για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon θα ανοίξει το πρόγραμμα στο Court 1. Οι δύο τενίστες είχαν αναμετρηθεί μία φορά κατά το παρελθόν, στο τουρνουά της πόλης Ουάσινγκτον, με τον Έλληνα τενίστα να παίρνει τη νίκη.

Η αναμέτρηση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στοχεύει να προκριθεί στον τρίτο γύρο του βρετανικού Major για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Στο Court 1 θα ακολουθήσουν τα ματς Σβιόντεκ-Κέρκοβα και Ντε Μινόρ-Ντρέιπερ. Στο κεντρικό court θα παίξουν κατά σειρά τα ζευγάρια Μπάουλτερ-Πλίσκοβα, Μπεράνκις-Ναδάλ και Γκοφ-Μπουζαρνέσκου.

THURSDAY’S ORDER OF PLAY (NO.1 COURT, FROM 13.00 BST)

Thompson vs Tsitsipas

Swiatek vs Pattinama Kerkhove

De Minaur vs Draper#Wimbledon

