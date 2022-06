Ευρωλίγκα: Παρελθόν ο Τζόρντι Μπερτομέου από τη θέση του CEO

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η θητεία του Τζόρντι Μπερτομέου στη θέση του CEO της Ευρωλίγκας. Στη γενική συνέλευση των μετόχων οι ομάδες ψήφισαν κατά πλειοψηφία την απομάκρυνση του Ισπανού παράγοντα.

Οι τρεις ισπανικές ομάδες (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια) και οι δύο τουρκικές (Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε) ψήφισαν υπέρ της παραμονής Μπερτομέου. Οι υπόλοιπες έξι (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ζάλγκιρις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αρμάνι Μιλάνο) ήταν υπέρ της αποχώρησής του διαφωνώντας με τον τρόπο διοίκησης.

Ο Τζόρντι Μπερτομέου ήταν στο τιμόνι της Ευρωλίγκας για 22 χρόνια. Πλέον αναζητείται ο διάδοχός του.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι και αυτό του Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

