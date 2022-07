Παγκόσμιο Κύπελλο 2022: Με ημιαυτόματο οφσάιντ η διοργάνωση του Κατάρ

Μια ακόμη τεχνολογική καινοτομία μπαίνει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για το ημιαυτόματο σύστημα ανίχνευσης οφσάιντ (SAOT), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί τελικά στο φετινό Μουντιάλ στο Κατάρ, με την IFAB (International Football Association Board), τον διαχειριστή των κανονισμών του παιχνιδιού, ν’ αποφασίζει την εισαγωγή αυτής της νέας τεχνολογίας, που θα υποστηρίξει το VAR, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η FIFA.

Το σύστημα οπτικής παρακολούθησης δοκιμάστηκε στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων της FIFA στο Αμπου Ντάμπι νωρίτερα φέτος, όπως και στο Arabian Cup, στο Κατάρ, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

