Μοχάμεντ Σαλάχ: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ

Νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ υπέγραψε ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός θα μείνει στην αγγλική ομάδα μέχρι το 2025.

Το συμβόλαιο του Αιγύπτιου σούπερ σταρ έληγε το καλοκαίρι του 2023. Ο Σαλάχ είχε πολλές φορές εκφράσει τη θέλησή του να παραμείνει στο Άνφιλντ, αλλά οι δύο πλευρές δεν είχαν έρθει σε συμφωνία.

Ο Αιγύπτιος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Λίβερπουλ λαμβάνοντας πάνω από 350 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα. Ο Σαλάχ βρίσκεται στους «Reds» από το 2017.

Ήταν βασικό μέλος της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ που κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Τσάμπιονς Λιγκ. Με τη φανέλα της Λίβερπουλ έχει αγωνιστεί 254 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με συγκομιδή 171 γκολ και 83 ασίστ.

