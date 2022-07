Νικ Κύργιος: Στο εδώλιο για επίθεση σε πρώην σύντροφό του

Ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί ο Νικ Κύργιος. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κατηγορείται για επίθεση στην πρώην σύντροφό του, Κιάρα Πασάρι.

Ο 27χρονος τενίστας θα δικαστεί στην Καμπέρα στις 2 Αυγούστου. Το γεγονός επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές.

Ο Νικ Κύργιος κατηγορείται για βιαιοπραγία σε βάρος της πρώην συντρόφου του κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στον Δεκέμβριο του 2021. Τότε, τους είχε χωρίσει η αστυνομία.

Ο Κύργιος, που έχει φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Wimbledon, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης δύο ετών. «Η κατηγορία είναι σοβαρή και ο κύριος Κύργιος είναι ενήμερος», σημείωσε ο δικηγόρος του τενίστα.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Κύργιου απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για την υπόθεση.

