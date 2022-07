Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ταϊρέλ Μαλάσια πρώτη μεταγραφή της εποχής Τεν Χαγκ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρέλ Μαλάσια. Ο Ολλανδός αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Μαλάσια αγωνιζόταν στη Φέγενορντ.

Αγωνίστηκε 136 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με συγκομιδή 6 γκολ και 12 ασίστ. Είναι διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας.

🇳🇱 Forged at Feyenoord.

🔴 Made for Manchester.@T_Malacia is United ready! 👊#MUFC || #WelkomTyrell

— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2022