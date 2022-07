Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόελ Μπολομπόι

Ο Τζόελ Μπολομπόι είναι παίκτης του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του. Ο 28χρονος παίκτης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδος.

Γεννήθηκε στην Ουκρανία. Το 2016 επιλέχθηκε στο Νο.52 του Draft από τους Γιούτα Τζαζ. Το 2018 μετακόμισε στη Μόσχα για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ.

Με τη ρωσική ομάδα κατέκτησε μία ευρωλίγκα και δύο πρωταθλήματα. Αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2022 μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Μπολομπόι. Ο 28χρονος σέντερ/φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδος.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 28/01/1994 (Ντόνετσκ, Ουκρανίας)

Υπηκοότητα: Αμερικανός/Ρώσος/ Ουκρανός/ Κονγκολέζος

Ύψος: 2.07

Θέση: Center/Forward

Προηγούμενες ομάδες:

Utah Jazz (2016–2017)

Salt Lake City Stars (2016–2017)

Milwaukee Bucks (2017–2018)

Wisconsin Herd (2017-2018)

CSKA Moscow (2018-2022)

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα σε 23 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους (75% βολές, 60% στα δίποντα, 26.1% τρίποντα), 4.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα.

Στο πρωτάθλημα της VTB σε 13 αγώνες είχε μ.ο. 6.5 πόντους (78.9% βολές, 54.3% δίποντα, 38.8% τρίποντα), 4.3 ριμπάουντ και 0.5 κοψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Euroleague Champion (2019)

VTB League Champion (2019,2021)

Ατομικές

Big Sky Player of the Year (2016)

First team all-Big Sky (2016)

AP Honorable Mention All American (2016)

Big Sky Defensive Player of the Year (2014, 2016)