BCL: Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων

Υψηλά εμπόδια θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες στους ομίλους του Basketball Champions League. Η ΑΕΚ κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Καρσίγιακα (Τουρκία), τη Βόννη (Γερμανία) και τη Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία).

Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε στον έβδομο όμιλο και θα παίξει κόντρα στη γαλλική Ντιζόν, στην ιταλική Σάσαρι και έναν νικητή προκριματικών. Το Περιστέρι έχει πολύ δύσκολο στον όγδοο όμιλο απέναντι στο «μεγαθήριο» της διοργάνωσης, την Τενερίφη, στην πρωταθλήτρια Λιθουανίας, Ρίτας Βίλνιους και τη φιναλίστ του πρωταθλήματος Ισραήλ, Μπνέι Χερζίλια.

Οι όμιλοι της διοργάνωσης

Πρώτος όμιλος

Στρασμπούρ

Φάλκο

Μούρθια

Νικητής προκριματικών

Δεύτερος όμιλος

ΑΕΚ

Καρσίγιακα

Βόννη

Ρέτζιο Εμίλια

Τρίτος όμιλος

Χάποελ Χολόν

Οστάνδη

Γαλατάσαραϊ

Λέγκια Βαρσοβίας

Τέταρτος όμιλος

Νίμπουρκ

Ιγκοκέα

Μπιλμπάο

Μπαχτσεσεχίρ

Πέμπτος όμιλος

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Λούντβιγκσμπουργκ

Νταρουσάφακα

Νικητής προκριματικών

Έκτος όμιλος

Μανρέσα

Ρίγα

Λιμόζ

Νικητής προκριματικών

Έβδομος όμιλος

Ντιζόν

Σάσαρι

ΠΑΟΚ

Νικητής προκριματικών

Όγδοος όμιλος

Τενερίφη

Ρίτας Βίλνιους

Περιστέρι

Μπνέι Χερζίλια

⭐️ 𝑹𝑬𝑮𝑼𝑳𝑨𝑹 𝑺𝑬𝑨𝑺𝑶𝑵 2022-23 ⭐️

🤔 Which group is the toughest?#BasketballCL

— Basketball Champions League (@BasketballCL) July 7, 2022