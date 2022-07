Μπρίτνεϊ Γκράινερ: Δήλωσε ένοχη στην έναρξη της δίκης της

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ, σούπερ σταρ του WNBA, δήλωσε ένοχη για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών κατά την έναρξη της δίκης της στην πόλη Χίμκι της Ρωσίας. Η Αμερικανίδα αθλήτρια συνελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο στο αεροδρόμιο της Μόσχας.

Στην κατοχή της βρέθηκαν φυσίγγια ατμού από λάδι κάνναβης και από τότε κρατείται στις φυλακές. Η 31χρονη μπασκετμπολίστρια κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα χρόνια.

«Θα ήθελα να δηλώσω ένοχη, αλλά δεν υπήρχε πρόθεση. Δεν ήθελα να παραβιάσω τον νόμο. Χρειάζομαι χρόνο για να προετοιμάσω την κατάθεσή μου», σημείωσε η Γκράινερ. Η επόμενη δικάσιμος θα γίνει 14 Ιουλίου.

Πριν λίγες ημέρες η Γκράινερ είχε απευθύνει έκκληση στον Τζο Μπάιντεν προκειμένου να κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στο σπίτι της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με τη σύζυγό της και τη διαβεβαίωσε ότι εργάζεται για την απελευθέρωσή της.

BREAKING: Russian media: U.S. basketball star Brittney Griner pleads guilty to drug possession, smuggling charges, says she did not intend to break Russian law. https://t.co/MVk3clYFHG pic.twitter.com/0jyci7ovif

— The Associated Press (@AP) July 7, 2022