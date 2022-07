Αποσύρθηκε στα 30 του ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ Τζακ Γουίλσιρ

Ο Τζακ Γουίλσιρ ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο 30χρονος, άλλοτε διεθνής, Άγγλος μέσος έμεινε ελεύθερος από την Άαρχους της Δανίας.

Ο Γουίλσιρ ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Άρσεναλ. Μεταπήδησε στην πρώτη ομάδα το 2008. Με τη φανέλα της λονδρέζικης ομάδας πανηγύρισε δύο κύπελλα και ένα Community Shield.

Αποχώρησε από την Άρσεναλ το 2018. Στη συνεχεία έπαιξε στη Γούεστ Χαμ, την Μπόρνμουθ και την Άαρχους.

Αγωνίστηκε σε 34 αγώνες με την Εθνική Αγγλίας. Έπαιξε στο Euro του 2016 και το Μουντιάλ του 2018. Μετά την απόσυρσή του θα αναλάβει πόστο στην ακαδημία της Άρσεναλ.

«Είχα ακόμα πάρα πολλά να δώσω. Ξέρω όμως ότι έχει έρθει η σωστή ώρα. Έπαιξα στο υψηλότερο επίπεδο, με ορισμένους από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, κατέκτησα Κύπελλα, ήμουν αρχηγός στην ομάδα μου, εκπροσώπησα την εθνική ομάδα της χώρας μου και ξεπέρασα τα πιο τρελά μου όνειρα.

Δεν θα βρω ποτέ αρκετά λόγια για να ευχαριστήσω εσένα, Αρσέν Βενγκέρ, τον Πατ Ράις και τον Μπόρο Μπρίμορακ για την πίστη και την υποστήριξή σας. Η Άρσεναλ έγινε μια δεύτερη οικογένεια για εμένα και σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του στο twitter.

I’ve lived my dream. Thank you all ❤️ pic.twitter.com/rB5gnyyUlK

Our Jack…

For 𝘁𝗵𝗮𝘁 game against Barca to 𝘁𝗵𝗮𝘁 goal against Norwich, and everything in between – we love you ❤️

A star on the pitch and a supporter off it. You lived the dream.

Congratulations on an incredible career, @JackWilshere 👊 https://t.co/Dm8Yqbsfyb pic.twitter.com/dpPLLqlb01

— Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022