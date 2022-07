Κριστιάνο Ρονάλντο: Απών από την προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε Ταϊλάνδη και Αυστραλία

Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα ταξιδέψει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα δώσουν σειρά φιλικών αγώνων στη φετινή τους περιοδεία στην Ασία.

Ο νέος προπονητής, Έρικ Τεν Χαγκ επέλεξε τους 31 ποδοσφαιριστές που θα μπουν στο αεροπλάνο. Σε αυτούς δε βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας θέλει χρόνο για να λύσει ένα οικογενειακό του θέμα.

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο ενισχύει τη φημολογία περί αποχώρησής του. Πριν λίγες ημέρες δημοσίευμα του εξωτερικού ανέφερε ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τονίζει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν παραχωρείται. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ έχουν δείξει η Τσέλσι και η Μπάγερν Μονάχου.

