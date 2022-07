Τεν Χαγκ: «Δεν πωλείται ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπολογίζεται κανονικά από τον νέο προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Έρικ Τεν Χακ επέμεινε ότι ο Πορτογάλος σουπερ σταρ δεν είναι προς πώληση.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής δεν ταξίδεψε με την αγγλική ομάδα στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία, όπου η Γιουνάιτεντ θα δώσει σειρά φιλικών αγώνων. Η ομάδα γνωστοποίησε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα απουσιάσει για να λύσει κάποιο «οικογενειακό ζήτημα».

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο ενισχύει τη φημολογία περί αποχώρησής του. Πριν λίγες ημέρες δημοσίευμα του εξωτερικού ανέφερε ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πωλείται» διεμήνυσε ο Έρικ Τεν Χαγκ βάζοντας τέλος στις φήμες. «Ανυπομονώ να δουλέψω του. Είναι μέσα στα σχέδιά μας» σημείωσε ο Ολλανδός προπονητής.

Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας αποκάλυψε ότι είχε συζήτηση με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. «Το τι είπαμε μένει μεταξύ εμού κι εκείνου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είχαμε μία καλή κουβέντα», είπε ο Έρικ Τεν Χαγκ.

BREAKING: Manchester United manager Erik ten Hag says Cristiano Ronaldo is in his plans and is not for sale 👇 pic.twitter.com/Ld4hkSqKGO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 11, 2022