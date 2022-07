Ευρωλίγκα: Πρεμιέρα με Παναθηναϊκός – Ρεάλ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Ελληνοϊσπανικές «μάχες» θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον της πρώτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρεμιέρας, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντοβιτς στοχεύει σε καλές εμφανίσεις προκειμένου να αφήσει πίσω της την περσινή κακή σεζόν. Ο νταμπλούχος Ελλάδος Ολυμπιακός θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε πέρσι μέχρι το Final-4 και στοχεύει και φέτος σε μία αντίστοιχα καλή πορεία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «μπλαουγκράνα» και οι Πειραιώτες κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις της κανονικής περιόδου την περασμένη σεζόν.

Η δράση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα ξεκινήσει το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές αργότερα.

Σημειώνεται ότι στη φετινή διοργάνωση δε θα συμμετέχουν οι ρωσικές ομάδες. Η Ευρωλίγκα αποφάσισε την αποβολή της ΤΣΣΚΑ, της Ζενίτ και της Ούνικς Καζάν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Check out the first games of the 2022-23 EuroLeague season!

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 14, 2022